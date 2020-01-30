Трутнев заверил, что ситуация с коронавирусом в Китае не угрожает экономике России

Владивосток, 30 января. Ситуация с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае не несет угрозы российской экономике. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Я не думаю, что эта ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики», — подчеркнул он.

Вице-премьер уточнил, что власти уже попросили остановить все проекты, связанные с привлечением рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, принято решение продлить студенческие каникулы в тех вузах, где обучаются иностранные граждане.

Трутнев заверил, что все необходимые меры по предотвращению распространения вируса предпринимаются. В частности, до марта продлен запрет на грузопассажирское движение через приграничные пункты пропуска, установлен двойной температурный контроль граждан, прибывающих из КНР воздушным транспортом и многое другое.

Напомним, о вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, власти Китая сообщили в конце прошлого года. Эпидемия началась в городе Ухань, в китайской провинции Хубэй. За пределами КНР случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах.

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР ранее объявил, что число жертв нового коронавируса в стране выросло до 170 человек, количество зараженных превысило 7,7 тысячи человек.

Оперативный штаб при правительстве России уже выработал список мер, направленных на недопущение распространения коронавируса в стране.