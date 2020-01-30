Еврейская община России выступила против героизации нацизма в Польше и на Украине

Москва, 30 января. Еврейская община России выступает против героизации нацизма в Польше, на Украине и в Прибалтике. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

«То, что творится в современной Украине, Польше, странах Прибалтики касательно героизации преступников, замалчивания правды — неприемлемо и преступно», — подчеркнул он.

По словам раввина, община «довольно резко» относится к искажению истории и всегда готова выступить против такой политики. Также в интервью РИА Новости Борода отметил, что еврейская община категорически против «игр с историческими фактами» и «нежелания признать вину в пособничестве фашизму». Ранее президент ФЕОР заявлял, что ставить памятники Степану Бандере и называть улицы его именем, как это делается на Украине, недопустимо, передает URA.RU.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР якобы причастен к развязыванию Второй мировой войны. По словам украинского лидера, Польша и польский народ первыми ощутили «сговор тоталитарных режимов», пишет НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления недопустимыми. Он подчеркнул, что Кремль не приемлет «любые тенденции на забвение роли Красной армии Советского Союза в освобождении всего мира от коричневой чумы».