Вашингтон, 30 января. Белый дом предпринял в среду попытку задержать возможные показания на процессе по импичменту и публикацию книги бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Отмечается, что руководитель по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона. Она уточнила, что в неопубликованной книге бывшего советника есть «значительное количество засекреченной информации».

Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона в США. Как передает телеканал MSNBC, часть этих данных находится на уровне «совершенно секретно».

«Согласно федеральному закону и заявлениям о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия доступа к секретной информации, данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом еще обнародована без удаления секретной информации», — написала в письме Найт.

Ранее американский президент Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента. По словам главы Белого дома, Болтон, будучи советником президента, допустил немало ошибок. Трамп также выразил негодование тем фактом, что сразу после отставки Болтон «написал противную и неправдивую книгу».

Напомним, СМИ писали, что Болтон разослал черновики своей книги близким соратникам и в Белый дом. Экс-советник заявляет, что около десяти раз говорил Трампу, что нужно «разморозить» помощь Украине в размере более 390 миллионов долларов. Но американский президент, по его словам, отверг эти попытки. Если верить источнику, то в книге Болтона говорится, что в августе 2019 года Трамп сказал ему, что не хочет посылать помощь Киеву, пока украинские чиновники не передадут ему все материалы, имеющие отношение к «российскому расследованию», которое связано с Байденом и сторонниками Хиллари Клинтон на Украине.

Процесс импичмента Трампу запущен по инициативе представителей Демократической партии США.