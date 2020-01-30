Депутат Рады Ясько прокомментировала возвращение российской делегации в ПАСЕ

Киев, 30 января. Нынешнее голосование за одобрение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) усугубляет кризис в организации. Таким мнением поделилась председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от украинской пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

«Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором — это путь в никуда», — написала украинский депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, итоги голосования не стали удивлением для украинской делегации. Ясько также отметила, что украинская делегация намерена «профессионально работать в ПАСЕ».

«Мы продолжим работать с позитивной повесткой дня вместе с партнерами, друзьями и единомышленниками», — добавила она, отметив, что главная задача Киева — восстановление авторитета СЕ, укрепление прав человека, демократии.

Примечательно, но, как отмечал Infox.ru, в сентябре прошлого года глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявляла о необходимости поддерживать контакты с российскими делегатами.

ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме, сообщал НСН.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации на юго-востоке Украины. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».