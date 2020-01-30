Полицейские рассказали самые популярные способы угона автомобилей

Москва, 30 января. В МВД России рассказали наиболее распространенные у преступников способы взлома и угона автомобилей.

Так, согласно информации полиции, чаще всего угонщики взламывают двери и замки зажигания автомобиля механическими приспособлениями. Другим не менее популярным у преступников способом завладеть машиной является обыкновенное разбитие бокового стекла.

Однако есть и угонщики, использующие специальные радиоэлектронные средства, которые помогают им проникнуть в салон автомобиля, запустить двигатель и заблокировать сигнализацию, сообщает РИА Новости.

По информации полиции, нередко преступниками используются ключи, которые были заранее похищены у владельца автомобиля. Например, во время осмотра машины перед «покупкой». При этом правоохранители также уточняют, что шанс срабатывания сигнализации зависит вовсе не от ее дороговизны, а от правильной установки на конкретный автомобиль.

Напомним, ранее в Москве произошел нестандартный случай угона. На Ярославском шоссе грабитель вытолкнул 18-летнего автовладельца дорогостоящего Rolls-Royce из салона автомобиля и уехал в неизвестном направлении в сопровождении других машин, пишет «Газета.ru».