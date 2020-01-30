Россия ограничит ж/д сообщение с Китаем из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Полномочия РФ в ПАСЕ восстановлены Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. За ратификацию соответствующего документа проголосовали 96 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, против высказались 44, семеро воздержались. 28 января представители комитета по мониторингу обязательств заявили, что на нашу страну не нужно накладывать никаких ограничений. Тогда же вице-спикером ПАСЕ выбрали зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Против восстановления полномочий российской делегации активно выступали Украина, Литва, Латвия. Напомним, отношения нашей страны и ассамблеи обострились в 2014 году после воссоединения Крыма. Москва лишилась права голоса и ряда полномочий. В ответ отозвала делегацию и отказалась платить членские взносы.

Санкции США Санкции Вашингтона не отразятся на политике Москвы. Так в посольстве нашей страны в США ответили на пополнение «черного списка». В него Белый дом добавил восемь крымских чиновников. Среди них врио губернатора Севастополя, председатель городского Заксобрания. Ограничительные меры приняты и в отношении компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками на полуостров. Но как отметили предприниматели, введенные санкции Минфина США не скажутся на их работе. Подобные демонстративные выступления Штатов глава МИД России Сергей Лавров комментировал в конце прошлого года. Тогда он отметил, что при выстраивании дальнейших отношений Москва учтет санкционную политику Вашингтона.

Россия ограничивает ж/д сообщение с Китаем С 31 января ограничат ж/д сообщение с Китаем. Об этом рассказала вице-премьер нашей страны Татьяна Голикова. Поезда будут ходить только между двумя столицами. Также остаются закрытыми пешеходные и автомобильные границы с КНР в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Причиной тому коронавирус, который охватил соседнюю страну. Его жертвами уже стали 170 человек, а количество заразившихся достигло 7711. В России принимаются все меры, чтобы не допустить распространения вируса.