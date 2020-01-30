В Женеве соберется группа по освобождению задержанных в Сирии

Нью-Йорк, 30 января. Рабочая группа по освобождению задержанных и похищенных лиц в Сирии соберется в феврале в Женеве. Об этом рассказала заместитель специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Кавла Матар.

По ее словам, впервые рабочая группа по освобождению задержанных и похищенных лиц, а также по передаче тел и идентификации пропавших, встретится в Женеве в феврале. Она напомнила, что в рабочую группу входят специалисты из Ирана, Турции и ООН.

Матар подчеркнула, что специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен будет работать над урегулированием противоречий между сирийскими сторонами. Как пишет РИА Новости, он надеется, что у него появится возможность созвать встречу конституционного комитета в ближайшее время.

Ранее военная полиция РФ и армейская авиация провели патрулирование в трех провинциях Сирии вдоль границы с Турцией. Российская сторона продолжает выполнение положений меморандума о взаимопонимании, заключенного Россией и Турцией 22 октября 2019 года.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира». В соответствии с меморандумом, 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.