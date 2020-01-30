МВД рассказало, когда в России чаще всего угоняют автомобили

Москва, 30 января. Пик угонов автомобилей в России приходится на октябрь. Об этом сообщили в МВД РФ.

«В летний период активность преступников обычно снижается», — рассказали в ведомстве, сославшись на ежегодный статистический анализ данных о зарегистрированных кражах машин.

Кроме того, в МВД сообщили, что с мая по сентябрь в регионах с благоприятными климатом увеличивается число угонов автомобилей, в которых владельцы оставляют ключи. В ведомстве отметили, что даже если машина стоит в гараже или во дворе частного дома, это не становится препятствием для злоумышленников.

Как сообщает телеканал «360», большую часть автотранспорта похищают ночью с неохраняемых стоянок или из дворов. Днем машины угоняют с парковок возле торговых центров.

Также в МВД сообщили, что за прошлый год в России было зарегистрировано около 20 тысяч автомобильных краж. Число угонов снизилось более чем на 14% по сравнению с 2018 годом, передает «Царьград».

Помимо этого, полицейские назвали самые распространенные способы угона. Чаще всего двери и замки зажигания взламываются механическими устройствами.

Ранее в московском управлении МВД рассказали, какими способами чаще всего пользуются угонщики в столице. Злоумышленники отключают сигнализацию с помощью сканирующих электронных устройств. Как сообщил «Вечерней Москве» автоэксперт Алексей Аксенов, в зоне риска находятся машины японских и корейских брендов.