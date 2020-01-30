National Interest назвал топ-5 подлодок, способных уничтожить мир за полчаса

Вашингтон, 30 января. Журнал National Interest назвал топ-5 подводных лодок, способных уничтожить мир за полчаса. Три из этих субмарин — российские, остальные две — американские.

Автор материала составил перечень из атомных субмарин, которые в настоящее время состоят на вооружении российского и американского флотов или в ближайшем будущем будут введены в эксплуатацию. Уточняется, что более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 «Акула» не включены в список, потому что большинство из них уже не функционируют.

В рейтинге оказались подлодки проекта 955 «Борей», которые военные эксперты называют «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», а также подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М». Последние, по мнению автора материала, способны подойти к восточному побережью Америки на 2 тысячи километров и с этого расстояния уничтожать цели, пишет «Царьград».

Из американских субмарин в перечне оказались субмарины типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия», возведение которых ожидается в 2021 году. Издание отмечает, что некоторые из включенных в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы вполне достаточно, чтобы «стереть с лица земли» 288 целей размером с мегаполисы, сообщает «Газета.ru».

Ранее американские СМИ назвали возможный старт продаж США союзникам атомных подводных лодок «худшим кошмаром» для России. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин развеял этот миф.