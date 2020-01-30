Эксперт Потуремский назвал «отвратительным» поведение экс-главы Чувашии

Москва, 30 января. Решение президента Российской Федерации Владимира Путина освободить Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии вызвано причинами морально-этического характера. Об этом журналистам сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

«Речь идет действительно про уважение и доверие. То, что глава Чувашии позволял себе в последнее время, выглядело, давайте называть вещи своими именами, отвратительно», — объяснил Потуремский.

Как отметил эксперт, увольнение Игнатьева выглядит вполне закономерным, потому что «ему воздалось по делам», сообщает «Взгляд.ру». Политолог обратил внимание на то, что высшее должностное лицо региона — «большая политическая фигура».

Потуремский добавил, что Игнатьев утратил доверие людей, и главе государства оставалось только воплотить в жизнь желание жителей Чувашии, уволив руководителя региона.

Накануне российский лидер снял политика с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия, передавал НСН. Временно исполняющим обязанности руководителя республики Путин назначил депутата Государственной думы от «Справедливой России» Олега Николаева. Как сообщала Deita.ru, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.

Ранее партия «Единая Россия» исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение фракция приняла после того, как в Сети было опубликовано видео, на котором глава Чувашии буквально заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных автомобилей.