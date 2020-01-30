Соцвыплаты и пособия проиндексируют на 3% с 1 февраля

Москва, 30 января. Министерство труда и соцзащиты направило на согласование в Минфин и Минэкономразвития постановление об индексации на 3% социальных выплат и пособий. Финансовая поддержка льготных категорий граждан должна повыситься с 1 февраля.

В соответствии с постановлением, индексация коснется выплат, которые полагаются Героям Советского Союза, Героям РФ, кавалерам ордена Славы, сообщают «Известия».

По информации Пенсионного фонда России, выплаты для данных категорий граждан повысятся более чем на две тысяч рублей – до 65 619 рублей.

Трехпроцентная индексация также будет положена ветеранам. Их выплаты повысятся с 5 403 рублей до 5 565. Пособия инвалидов также увеличится. Например, инвалиды первой группы будут получать компенсацию размером до 3 897 рублей, отмечает «Российская газета».

Кроме того, повысится сумма выплат для граждан, которые пострадали из-за радиационных аварий. Планируется также увеличить пособия на погребение, страховые выплаты.

Напомним, ранее работающим пенсионерам правительство решило вернуть индексацию пенсий. Это следует из уже одобренных в первом чтении поправок в Конституцию, пишет «Газета.ru». Вместе с тем депутат Госдумы Олег Шеин уточнил, что увеличение выплат для работающих пенсионеров будет произведено автоматически, для этого не нужно будет писать заявление.