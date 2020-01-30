В Крыму объяснили новые американские санкции «ковбойской тактикой»

Севастополь, 30 января. Американские власти, вводя новые рестрикции в отношении Крыма, продолжают придерживаться во внешней политике «ковбойской тактики», направленной на усиление напряженности на мировой арене. Об этом заявил председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он обратил внимание на то, что страны Европейского союза «существенно колеблются», продлевая антироссийские санкции.

«Американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром», — передает РИА Новости слова Молохова.

США ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российского предприятия «Гранд Сервис Экспресс», которое курирует железнодорожные перевозки пассажиров между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Среди прочих, отмечал Infox.ru, под ограничения попали временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

Как сообщала «Газета.ru», Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, на котором более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».