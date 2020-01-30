Небензя обратил внимание Вашингтона на то, что Голаны являются территорией Сирии

Нью-Йорк, 30 января. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание правительства США на то, что согласно резолюции Совбеза ООН, Голанские высоты являются территорией Сирии. Данное заявление было сделано в ответ на публикацию Трампом карты по «сделке века», где данный район помечен как владения Израиля.

«В этой связи мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами… Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией», – цитирует РИА Новости Постпреда РФ при ООН.

Напомним, согласно карте «сделки века», Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а Палестинский Западный берег отделить полосой израильской территории. Также на карте заметно расширен сектор Газа, а Голаны, которые Совбез ООН признает сирийским, очерчены как территория Израиля.

В целом, план по урегулированию палестино-израильского конфликта предполагает создание двух государств – арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. Сам же Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

В конце марта 2019 года президент США подписал декларацию, которая признает территорию Голанских высот частью Израиля. Это решение вызвало негодование как со стороны Дамаска, так и со стороны множества европейских лидеров. Стоит отметить, что Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над этой территорией в 1981 году, после чего действия Израиля осудили в ООН.