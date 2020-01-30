Бывшая жена Аршавина обвинила футболиста в попытке выселить ее из квартиры

Санкт-Петербург, 30 января. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с дочерью из квартиры в Петербурге.

В доказательство своих слов женщина опубликовала в Instagram снимок требования о выселении, написанного якобы матерью футболиста Татьяной Аршавиной.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — прокомментировала публикацию Казьмина.

Как следует из опубликованного снимка документа, мать Аршавина на правах собственника потребовала от Казьминой и троих ее несовершеннолетних детей покинуть принадлежащую ей квартиру в срок до первого марта. В случае невыполнения требования Татьяна Аршавина пригрозила обратиться в суд.

«В случае отказа я буду вынуждена обратиться в суд с возложением на Вас всех судебных расходов, включая расходы на оплату услуг представителя», — говорится в документе.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина официально расторгли свои отношения летом прошлого года, прожив в браке около трех лет.

Ранее стало известно, что экс-супруга футболиста обратилась в полицию, утверждая, что Аршавин «терроризирует» ее sms-сообщениями, в которых угрожает «тюрьмой и возбуждением уголовных дел».

Отметим, в соцсети Казьмина рассказывает о новых отношениях, признаваясь в любви своему избраннику и посвящая ему стихи. По ее словам, новый спутник жизни — «серьезный и состоятельный мужчина». Вместе с тем бывшая супруга Аршавина неоднократно жаловалась на финансовые трудности, вызванные тем, что футболист якобы не платит алименты на свою дочь.