ФАУ заявила, что США разместили на своих подлодках ядерное оружие малой мощности

Вашингтон, 30 января. Федерация американских ученых (ФАУ) сообщила, что США начали размещать новый вид ядерных боезарядов малой мощности на подлодках с баллистическими ракетами. По данным ученых, в настоящее время ядерное оружие находится как минимум на двух американских субмаринах.

В частности, о ядерных боезарядах заявил директор информационных проектов ФАУ, касающихся ядерной сферы, Ганс Кристенсен. В своей статье он ссылается на источники в правительстве Соединенных Штатов Америки, сообщает ТАСС.

«В настоящее время ВМС США развернули новый тип модернизированных боеголовок малой мощности W76–2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident», – утверждает Кристенсен.

По его словам, подлодка Tennessee в конце 2019 года отправилась на патрулирование с ядерными боеголовками нового тип. Субмарина должна вернуться в феврале. Вторая подводная лодка с боезарядами может находиться в Тихом океане.

Вместе с тем в Пентагоне не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение Федерации американских ученых.