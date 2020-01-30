В МВД назвали места, где чаще всего угоняют машины

Москва, 30 января. МВД России сообщило, что автоугонщики предпочитают действовать на парковках у жилых домов и торговых центров.

Такую информацию ведомство предоставило в ответ на соответствующий запрос РИА Новости.

«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территории, а днем — у торговых центров», — рассказали в МВД.

По данным полиции, в 2019 году на территории России зарегистрировано около 20 тысяч случаев угона автомобилей, что на 14% ниже уровня 2018 года.

Ранее компания «АльфаСтрахование» представила рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ. Эксперты проанализировали обращения клиентов, чьи машины были застрахованы по системе КАСКО.

Самым угоняемым автомобилем в стране по версии компании стал внедорожник Cadillac Escalade, на втором месте оказалась Toyota Land Cruiser, третью позицию занимала Skoda Octavia. В пятерку пользующихся популярностью у преступников авто попали также Toyota Camry и Toyota Land Cruiser Prado, занявшие четвертую и пятую строчки соответственно.

Если говорить отдельно о Москве, то в период с января по октябрь 2019 года, по данным столичной прокуратуры, чаще всего угоняли автомобили марки Toyota (221 раз). Второе место у Kia (156 раз), а на третьем — Hyundai (140 раз).

В десятку самых популярных у московских автоугонщиков машин вошли также Lada, Mazda, Lexus, Ford, Nissan, BMW и Renault.

В правоохранительных органах отмечают, что преимущественно машины угоняют для последующей перепродажи, причем злоумышленники сбывают краденое как по запчастям, так и «целиком», перекрашивая автомобили и перебивая номера.