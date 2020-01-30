Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных

Нью-Йорк, 30 января. Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.

Как пишет The New York Times, жители американского штата Иллинойс утверждают, что их биометрические данные собирались в социальной сети Facebook без их согласия. Разбирательства начались в 2015 году, когда истцы заявили, что система распознавания лиц на фотографиях, загружаемых в соцсеть, позволяет администрации Facebook собирать и хранить такие данные о пользователях, как цвет их глаз. В исковом заявлении говорится, что были нарушены права примерно шести миллионов интернет-пользователей.

В течение последующих лет юристы Facebook пытались изменить коллективный статус иска, а также добиться прекращения судебного разбирательства. Теперь сообщается, что компания согласилась выплатить солидную сумму в целях урегулирования претензий.

«Мы решили добиться урегулирования, чтобы оставить этот вопрос в прошлом, в наилучших интересах нашего сообщества и акционеров», — заявил финансовый директор Facebook Дэвид Венер.

По его словам, сумма в 550 млн долларов включена в графу расходов в опубликованном на этой неделе отчете компании за последний квартал прошлого года.

Компания Facebook была основана в 2004 году студентом Гарварда Марком Цукербергером и его соседями по комнате. Сегодня одноименная соцсеть является одной из крупнейшей в мире с показателем около двух миллиардов активных пользователей в месяц. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года превысила 22 млрд долларов.