Уход от российской нефти может стать угрозой для существования белорусских НПЗ

Москва, 30 января. Руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов заявил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут стать нежизнеспособными, если Минск решит перейти на поставки нефти через балтийский транзит.

Как объясняет эксперт, на сегодняшний день в Латвии и Литве не хватает мощностей для перевалки нефти. Кроме того, сроки доставки слишком велики, чтобы балтийский транзит обеспечил необходимую загрузку нефтеперерабатывающих заводов в Белоруссии.

«Для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два таких терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает — экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет», – заявил Солозобов в интервью радиостанции Sputnik Латвия.

Он также пояснил, что интерес прибалтийских стран в данном вопросе заключается в том, чтобы, используя проблемы Белоруссии, загрузить свои порты. Однако в таком случае экономика нефтяного бизнеса в Минске рухнет.

По мнению Солозобова, предложении Балтии является больше политическим, чем экономическим.

«Минск зовут вступить в более тесные отношения со странами Евросоюза, это своеобразная интеграция Беларуси в европейский проект», – пояснил он.

Напомним, Россия в начале года приостановила поставки нефти в Белоруссию ввиду того, что срок соглашения между странами истек. Представители государств не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что власти страны ведут переговоры насчет закупки ресурса с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и США. Тем не менее, многие эксперты, считают, что Минск все равно не сможет отказаться от российской нефти. Причиной тому и ценовой фактор, и устойчивые связи, и логистика поставок.