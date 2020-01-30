Ливийские СМИ сообщили, что Турция доставила в Триполи танки и солдат

Триполи, 30 января. Турецкий военно-морской флот доставил в Ливию танки и солдат, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал «218». Техника была доставлена в Триполи транспортным кораблем, солдаты же высадились на берег в среду утром, прибыв в страну на двух военных кораблях.

Журналисты ливийских изданий уточняют, что с военных кораблей были выгружены боеприпасы и оборудование, которое позже было доставлено на базу в Триполи.

Вместе с тем местные СМИ со ссылкой на источник сообщают, что в аэропорту города Мисурата в понедельник был замечен самолет авиакомпании Afriqya Airways. На его борту якобы находились 49 турецких офицеров.

Ранее массовая акция протеста прошла у здания посольства Турции в Тунисе. Собравшиеся гражданские активисты потребовали от Анкары отказаться от поддержки террористов ПНС Ливии.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.