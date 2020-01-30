Вахтовый КАМАЗ перевернулся на трассе в Якутии

Якутск, 30 января. В Оймяконском районе Якутии на автодороге «Колыма» вахтовый автобус на базе КАМАЗа съехал с трассы и опрокинулся. По предварительной информации, в аварии пострадали 13 человек.

Сообщается, что машина двигалась в сторону поселка Усть-Нера. Однако по неустановленной причине водитель допустил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля.

«В результате происшествия три человека госпитализированы, 10 человек доставлены на осмотр в местную больницу», – сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД Якутии.

К месту ДТП уже выдвинулась следственно-оперативная группа.

Напомним, накануне в Волгоградской области один взрослый и трое детей получили травмы в результате ДТП с автобусом, вылетевшим в кювет. На данный момент известно, что автомобиль ехал из Саратова, в нем находились 13 человек. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.