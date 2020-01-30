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Депутат ГД от Крыма Шеремет сравнил новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

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Депутат ГД от Крыма Шеремет сравнил новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

Москва, 30 января. Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что США, вводя новые антироссийские санкции, напоминают беззубого пса, который скалится от бессилия.

Накануне Минфин США сообщил, что в санкционный антироссийский список внесены восемь новых имен, а также российская компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая пассажирские перевозки по железнодорожной части Крымского моста. Ограничения введены против врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьера Крыма Юрия Гоцанюка и ряда других чиновников.

По словам Шеремета, новые санкции не имеют никакого значения для России и не повлияют на железнодорожное сообщение с крымским регионом.

«Старая песня. Причина — не только кризис жанра в США, но и углубление политического и экономического кризиса внутри страны. США напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих. Они от бессилия вводят санкции, которые никакого значения для нас не имеют», — приводит РИА Новости слова депутата.

Депутат ГД от Крыма Шеремет сравнил новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

Шеремет высказал мнение, что Вашингтону не хватает политического здравомыслия, чтобы вести диалог с Москвой путем переговоров.

«Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным мировому сообществу. Позиция РФ неизменна: Крым — законная часть Российской Федерации и другой трактовки быть не может», — сказал парламентарий.

Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного на полуострове в марте 2014 года всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно напоминала, что крымчане приняли решение в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».

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Источник: РИА Новости
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