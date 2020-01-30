Толстой заявил, что Украина и Грузия боятся контакта с Россией в ПАСЕ

Москва, 30 января. Заместитель председателя Госдумы, вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что делегации Украины и Грузии в ПАСЕ боятся прямого контакта с Россией.

Соответствующее заявление Толстой сделал в интервью газете «Известия».

«Ни украинская, ни грузинская делегации не хотят прямого контакта — они его боятся, избегают и продолжают штамповать клише про оккупацию, аннексию», – заявил вице-спикер ПАСЕ.

При этом он отметил, что, если делегации Украины и Грузии продолжат попытки «хамских выпадов», наладить отношения не получится. По словам Толстого, российская делегация готова общаться только на основе международного права с парламентариями, которые с уважением относятся к российским народным избранникам.

При этом Петр Толстой отметил, что Россия всегда открыта к диалогу, но «нам хамят в лицо на сессии, на пленарном заседании, в комитетах».

«Зачем мы будем разговаривать с людьми, которые хамят? Мы считаем, что Россия выше этого», – пояснил Толстой.

Напомним, ранее ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Данное решение поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро депутатов воздержались, пишет «Газета.ru».