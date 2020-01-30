Научный директор РВИО Мягков назвал слова о встрече Сталина и Гитлера «чушью»

Москва, 30 января. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал «чушью» слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.

По словам Мягкова, высказывание Кравчука показывает историческую безграмотность первого президента Украины. Историк считает, что заявление экс-президента, а также слова действующего украинского руководителя Владимира Зеленского, возложившего на СССР вину за начало Второй мировой войны, являются следствием слабого знания истории.

Отметим, что Кравчук уже признал, что прочитал о встрече Сталина и Гитлера в СМИ и не видел никаких архивных документов, подтверждающих данную информацию.

«Это абсолютная чушь, никаких подобных документов в природе не существует. Это было бы невозможно в той ситуации. Все это происходит на фоне того, что на Украине любой вымысел — и о Бандере, и о Шухевиче — становится исторической политикой, которая ничего общего с историей не имеет», — сказал Мягков.

Эксперт добавил, что на Зеленского влияет его окружение, в котором царят антироссийские настроения.

«Он начинает проводить политику, замешанную на русофобии и антисемитизме», — добавил историк.

Ранее доктор исторических наук Наталья Нарочницкая назвала слова Кравчука «маргинальной попыткой» политика напомнить о себе. Она заявила, что его историческое сознание достойно сожаления.

Как пишет «Газета.ру», Кравчук заявлял, что якобы встреча Гитлера и Сталина стала попыткой двух глав государств договориться и «развязала» руки Германии в преддверии Второй мировой войны. Позже политик возложил ответственность за достоверность этой информации на «представителей прессы».