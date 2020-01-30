Минэнерго США прогнозирует цену на нефть марки Brent выше $180 за баррель к 2050 году

Вашингтон, 30 января. Минэнерго США опубликовало долгосрочный прогноз, в котором говорится, что цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек при добыче и низкой доступности ресурсов.

Базовый сценарий по версии Минэнерго США предполагает отсутствие кардинальных изменений в ключевых законах и нормативных актах в области энергетики. В этом случае, по прогнозам экспертов, нефть марки Brent будет стоить около 105 долларов за баррель. В случае низких издержек при добыче и высокого уровня доступности ресурсов, считают в министерстве, цена понизится до 40 долларов за баррель.

Пик добычи нефти в Соединенных Штатах придется на 2022 год, когда США будут добывать около 14 млн баррелей в сутки. Эти объемы могут сохраниться до 2045 года, после чего сланцевая добыча перейдет в менее богатые ресурсами регионы, а нефтеотдача скважин понизится.

Доля сланцевой нефти в общем объеме нефтедобычи США через 30 лет превысит уровень в 70%. К этому времени, согласно прогнозам американского министерства энергетики, добыча нефти в Соединенных Штатах начнет снижаться.

Как пишет «Газета.ру», в январе текущего года цена нефти на мировых рынках начала падать из-за распространения коронавируса нового типа и выхода Великобритании из Евросоюза.