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Соловьев назвал отставку главы Чувашии «предупреждением» для остальных чиновников

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Соловьев назвал отставку главы Чувашии «предупреждением» для остальных чиновников

Москва, 30 января. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева. Как пояснил журналист, данный случай является предупреждением для других чиновников, что они должны «прекратить дурить».

Во время эфира телепередачи «Вечера с Владимиром Соловьевым» ведущий пояснил, что есть те «слуги народа», которые не поняли, что должны уважать людей и служить им.

Владимир Соловьев также пояснил, что говорит об уволенном губернаторе Чувашии, который решил пошутить во время торжественного вручения сотрудникам МЧС ключей от пожарных машин, сообщает РИА Новости.

«Они-то пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился. Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить», – заявил Владимир Соловьев.

Напомним, 23 января на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин Игнатьев, пользуясь разницей в росте, заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за связкой. Этот поступок вызвал широкий резонанс. 28 января Игнатьева исключили из «Единой России». Кроме этого, ранее Игнатьев позволил себе высказывание о том, что журналистов и блогеров надо «мочить» за заказные материалы в прессе.

29 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.

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Источник: РИА Новости
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