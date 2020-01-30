В посольстве РФ оценили новые санкции США против России

Вашингтон, 30 января. Санкции США не отразятся на политике России, они только подрывают основу взаимовыгодного сотрудничества с Москвой, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне в связи с введением США очередных ограничительных мер.

«В США Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией», — говорится в заявлении.

По словам российских дипломатов, введение новых санкций говорит о том, что Соединенные Штаты не могут смириться с успехами Москвы по развитию полуострова и, в частности, завершению строительства Крымского моста.

«Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам — подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной», — подытожили в посольстве РФ.

В среду Минфин США опубликовал пакет новых антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены против восьми крымских чиновников, а также российской компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается перевозками в Крым.

Вслед за США канадский МИД объявил о санкциях против шести физических лиц в связи с прошедшими в Крыму в 2019 году выборами, передавал RT.