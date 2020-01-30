Глава крымских татар осудил меджлисовцев за предложение бросить на «поход» в Крым стариков

Симферополь, 30 января. Глава крымской региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал слова депутата Рады Украины заявившего, что запрещенная организация «Меджлис1 крымско-татарского народа» должна бросить на рискованный «поход» в Крым в первую очередь тех, кто «уже пожил». Подобные меры украинцев сравнили с действиями фашистов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Мустава Джемилев в интервью местному изданию заявил, что запланированный на 3 мая так называемый «марш достоинства» в Крым может быть совмещен с рисками для его участников. В связи с этим он предложил пустить в первые ряды не молодых, а тех, «кто уже пожил».

Представитель крымских татар назвал данные заявления цинизмом и ненавистью к крымско-татарскому народу.

«Очередное заявление Джемилева бросает в дрожь. Он предлагает в первых рядах в марше бросить тех «кто уже пожил», то есть стариков. На такие меры в свое время не шли даже фашисты по отношению к своим согражданам», – цитирует РИА Новости Эйваза Умерова.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова в ходе голосования заявили о желании воссоединиться с Россией. Севастополь по итогам референдума стал городом федерального значения.

Идею похода на Крым ранее высказал бывший депутат Рады и лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.