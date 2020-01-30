Трамп заявил, что советы Болтона могли привести к «шестой мировой войне»

Вашингтон, 30 января. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента.

«Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По словам главы Белого дома, Болтон, будучи советником президента, допустил немало ошибок. Трамп также выразил негодование тем фактом, что сразу после отставки Болтон «написал противную и неправдивую книгу».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Болтон разослал черновики своей книги близким соратникам и в Белый дом. Экс-советник заявляет, что около 10 раз говорил Трампу, что нужно «разморозить» помощь Украине в размере более 390 миллионов долларов. Но американский президент, по его словам, отверг эти попытки. Если верить источнику, то в книге Болтона говорится, что в августе 2019 года Трамп сказал ему, что не хочет посылать помощь Киеву, пока украинские чиновники не передадут ему все материалы, имеющие отношение к «российскому расследованию», которое связано с Байденом и сторонниками Хилари Клинтон на Украине.

Процесс импичмента Трампу запущен по инициативе представителей Демократической партии США. Демократы утверждают, что президент задерживал уже одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя от президента Владимира Зеленского начать расследование против сына политического оппонента Трампа Джо Байдена Хантера, который работал в украинской газодобывающей компании Burisma. Противники Трампа обвиняют его в превышении полномочий и препятствовании расследованию. Сам Трамп отвергает все обвинения и уверяет, что просил Киев лишь усилить борьбу с коррупцией.