Коэльо уничтожил книгу, которую писал вместе с Брайантом

Москва, 30 января. Бразильский писатель Паоло Коэльо уничтожил детскую книгу, над которой работал вместе с легендой баскетбола Коби Брайантом.

Писатель рассказал, что писал книгу вместе с баскетболистом, который являлся поклонником его творчества. По словам Коэльо, Брайант предложил ему совместный проект в августе прошлого года. После гибели спортсмена литератор принял решение уничтожить черновик.

«Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, потому что книга потеряла смысл», — сказал Коэльо.

Он отметил, что целью Брайанта было показать детям, чьи семьи находятся в сложном положении и лишены социальных привилегий, что спорт может помочь преодолеть трудности. Баскетболист планировал издать целую серию подобных книг, работая с разными известными писателями.

Не так давно пятикратный чемпион НБА рассказал изданию USA Today о своих книжных проектах.

«У меня была идея, я примерно представлял, что должно произойти с персонажами. Я знал, как все должно начаться и чем закончиться. Понимал, что мои соавторы сделают это в тысячу раз лучше», — цитирует газета Брайанта.

26 января Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в авиакатастрофе в американском штате Калифорния в условиях сильного тумана. Как пишет «Газета.ру», вертолет, на котором летел баскетболист, не был оснащен специальной системой предупреждения об опасности столкновения с землей.