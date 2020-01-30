Глава Sputnik Эстония назвала цензурой действия эстонских властей в отношении журналистов

Париж, 30 января. Действия властей Эстонии по отношению к журналистам Sputnik Эстония являются типичной цензурой, заявила руководитель портала Елена Черышева в ходе дебатов о свободе прессы в Париже.

Ассоциация «Франко-российский диалог» организовала в Париже дебаты, в которых приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, руководитель Sputnik Эстония Едена Черышева, журналист Sud Radio Андрэ Беркофф, а также репортер и заместитель директора журнала Paris Match Режис ле Соммье. Российские участники дебатов пришли на мероприятие в желтых жилетах, чтобы поддержать своих коллег.

В декабре 2019 года сотрудников Sputnik в Эстонии вызывали в Службу безопасности для проведения «профилактических» бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали прекратить работу в агентстве, пишет газета «Известия».

Позднее сотрудники Sputnik получили от эстонских правоохранителей прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если журналисты не разорвут трудовые соглашения с агентством до 1 января 2020 года. Таллин объяснил свои действия «санкциями», которые были введены ЕС в 2014 году против ряда лиц в России. Однако МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, никогда не вносился в европейские санкционные списки – туда попал лишь генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.

«Мы считаем, что действия полиции и официального Таллина — это в чистом виде цензура по отношению к журналистам, работающим в Sputnik Эстония, хотя цензура запрещена в нашей стране», — сказала Черышева в ходе дебатов.

Она напомнил, что почти все сотрудники агентства – граждане Эстонии. Таким образом, эстонская полиция нарушает права собственных граждан только за то, что те работают в СМИ иностранного государства.