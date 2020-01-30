Экс-министр Лукаш заявила, что детей на Украине поделили на три сорта по языку

Киев, 30 января. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала о нарушении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний. В первую очередь, речь идет о скандальном законе о госязыке.

В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Зеленский обещал провести ревизию закона, подписанного Петром Порошенко, на предмет соответствия конституции. После инаугурации глава государства пообещал защищать украинский язык.

«Перед всеми голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан». Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел — «Армия, мова, вира» бодро шагают по стране», — заявила Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

Она обратила внимание, что вместо ревизии скандального закона, появляются новые, которые продолжают раскалывать украинское общество. В частности, речь идет о законе об образовании.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные», — подчеркивает экс-министр юстиции.

На Украине был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык. Меньшинства, говорящие на языках стран Европейского союза, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке — с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения будет вестись на государственном языке.

Комментируя принятие закона, в МИД РФ с сожалением отметили, что несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере, на Украине ничего не изменилось. По данным ведомства, Украина новым законом об образовании продолжает насильственную украинизацию населения.