Украинского бизнесмена Парнаса выгнали с суда по импичменту Трампа

Вашингтон, 30 января. Украинского предпринимателя Льва Парнаса выгнали из здания сената, где проходит суд по импичменту президента США Дональда Трампа.

Как рассказал сенатор-республиканец Тед Круз, Парнаса выдворили из сената силами полиции Капитолия после того как выяснилось, что украинский бизнесмен является обвиняемым в совершении уголовных преступлений и носит на ноге специальный электронный браслет.

Парнас является деловым партнером адвоката Трампа Руди Джулиани. Предпринимателя и его партнера Игоря Фрумана обвиняют в США в совершении незаконных пожертвований американским политикам от лица неких украинских чиновников и российского предпринимателя. СМИ сообщают, что средства могли поступать и в предвыборный штаб Трампа. Утверждается также, что Парнас и Фруман помогали Джулиани в его расследовании в отношении деятельности бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена и его семьи на Украине.

«Лидер демократов в сенате Чак Шумер пригласил Льва Парнаса быть его личным гостем сегодня на процессе. Несколько минут назад Парнаса выгнали из галереи, потому что он носит браслет на щиколотке, так как является обвиняемым по уголовным делам», — цитирует Круза РИА Новости.

Отметим, что на слушаниях по импичменту запрещены любые электронные устройства. Впрочем, удаление Парнаса не может оказать влияния на судебный процесс, поскольку сенат не привлекал его в качестве свидетеля.

Процесс импичмента Трампа запущен по инициативе представителей Демократической партии США. Демократы утверждают, что президент задерживал уже одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя от президента Владимира Зеленского начать расследование против сына политического оппонента Трампа Джо Байдена Хантера, который работал в украинской газодобывающей компании «Burisma». Противники действующего американского президента обвиняют его в превышении полномочий и препятствовании расследованию. Сам Трамп отвергает все обвинения и уверяет, что просил Киев лишь усилить борьбу с коррупцией.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что республиканцам не хватает голосов для быстрого оправдания Трампа по делу об импичменте.