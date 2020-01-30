МВД предложило использовать частных детективов в борьбе со страховым мошенничеством

Москва, 30 января. Частные детективы могут быть привлечены для борьбы с мошенниками на рынке автострахования. Такую идею предложило министерство внутренних дел РФ проработать Банку России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА).

«Банку России во взаимодействии с Российским союзом автостраховщиков [следует] разработать правовые основы привлечения на аутсорсинг юридических и физлиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы», — цитирует газета «Известия» письмо министерства, направленное в Госдуму.

По словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, согласно действующему законодательству частные детективы должны получать письменное согласие страхователя на проведение в отношении него расследования. По мнению Ефремова, это невозможно, поэтому новый законопроект должен дать детективам больше полномочий. Также будут созданы подразделения по борьбе с мошенничеством внутри самих страховых компаний.

Как отметили в пресс-службе Банка России, в настоящее время доказательства, собранные частными детективами, не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки. Если у детективов появятся соответствующие полномочия, больше страховых преступлений будут раскрыты.

С другой стороны, использование детективов потребует больших затрат со стороны страховых компаний. Кроме того, в России отмечается дефицит специалистов, занимающихся борьбой со страховым мошенничеством. Сейчас их в России около 900 человек.