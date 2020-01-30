На Украине на грани истощения оказались крупнейшие газовые месторождения

Киев, 30 января. Дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргазодобыча» заявила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90%.

На своей странице в Facebook компания опубликовала данные об уровне истощенности месторождений. Согласно озвученной информации, Яблуновское месторождение истощено на 79%, Ефремовское и Мелеховское — на 82%, Шебелинское — на 89%, а Западно-Крестищенское — на 90%.

По данным пресс-службы компании, «Укргазодобыча» вкладывает средства в поиск новых ресурсов. В 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд кубометров газа.

Комментируя заявление украинской компании, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT подчеркнул, что «эта ситуация была прогнозируемой». По его словам, заявления украинских коллег о том, что им не нужна помощь российской стороны, является блефом.

Ананских выразил уверенность, что Киеву необходимо перейти к закупке голубого топлива у России, «но если на Украине много денег, они могут закупать его и в других местах».

Напомним, предыдущий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2019 года. Буквально за пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Позднее глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил, что тарифы на транспортировку газа для украинцев могли вырасти в четыре раза, если бы Москва и Киев не договорились о продлении транзита, передавала «Газета.ру».