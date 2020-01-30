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На Украине на грани истощения оказались крупнейшие газовые месторождения

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На Украине на грани истощения оказались крупнейшие газовые месторождения

Киев, 30 января. Дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргазодобыча» заявила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90%.

На своей странице в Facebook компания опубликовала данные об уровне истощенности месторождений. Согласно озвученной информации, Яблуновское месторождение истощено на 79%, Ефремовское и Мелеховское — на 82%, Шебелинское — на 89%, а Западно-Крестищенское — на 90%.

По данным пресс-службы компании, «Укргазодобыча» вкладывает средства в поиск новых ресурсов. В 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд кубометров газа.

Комментируя заявление украинской компании, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT подчеркнул, что «эта ситуация была прогнозируемой». По его словам, заявления украинских коллег о том, что им не нужна помощь российской стороны, является блефом. 

Ананских выразил уверенность, что Киеву необходимо перейти к закупке голубого топлива у России, «но если на Украине много денег, они могут закупать его и в других местах».

На Украине на грани истощения оказались крупнейшие газовые месторождения

Напомним, предыдущий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2019 года. Буквально за пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет. При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Позднее глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил, что тарифы на транспортировку газа для украинцев могли вырасти в четыре раза, если бы Москва и Киев не договорились о продлении транзита, передавала «Газета.ру».

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