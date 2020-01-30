Батальон российской военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

Ростов-на-Дону, 30 января. После выполнения миротворческой миссии в Сирии батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулся в пункт постоянной дислокации в Ингушетии. Военнослужащие в полном объеме выполнили поставленные задачи и не понесли потерь, уточняют в пресс-службе ЮВО.

В Сирийской Арабской Республике батальон военной полиции РФ находился в течение трех месяцев. После успешного выполнения поставленных задач, около 300 человек были доставлены домой самолетами Ил-76.

Сообщается, что в течение всего времени российские военные обеспечивали безопасность проведения гуманитарных акций в Сирии, а также участвовали в российско-турецком военном патруле. Кроме того, россияне охраняли освобожденные населенные пункты в Сирии и сопровождали гуманитарные колонны.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) были ликвидированы при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.