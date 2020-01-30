ВФЛА не согласна с обвинениями в свой адрес со стороны AIU

Москва, 30 января. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заявила о своем несогласии с обвинениями со стороны независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Как заявила пресс-служба ВФЛА, российская федерация намерена отстаивать свою невиновность.

AIU передал рекомендацию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также вывести ВФЛА из состава международной федерации, если российская сторона не сумеет доказать невиновность по делу легкоатлета Данилы Лысенко.

«ВФЛА не согласна с обвинениями, которые выдвигает против нее совет AIU, в связи с их необоснованностью и недоказанностью», — заявили в российской организации.

В ВФЛА отметили, что в ходе разбирательства были нарушены процессуальные права федерации, что фактически лишило российскую сторону возможности ответить на предъявленные обвинения

Отмечается, что российская сторона будет отстаивать свою невиновность и намерена прибегнуть ко всем правовым средствам в рамках защиты своей позиции, а также интересов российских атлетов.

Напомним, что Данилу Лысенко обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Об этом прошлым летом заявила британская газета The Sunday Times. Никаких весомых доказательств, подтверждающих подобное заявление, приведено не было.