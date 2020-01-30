Депутат Госдумы Морозов заявил о бесперспективности антироссийских санкций США

Москва, 30 января. Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов назвал новые антироссийские США бесперспективной и неконструктивной мерой.

Накануне Минфин Соединенных Штатов дополнил антироссийский санкционный список, внеся в него восьмерых граждан России, а также российскую компанию «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющую пассажирские железнодорожные перевозки по Крымскому мосту.

В документе, опубликованном на сайте американского министерства финансов, говорится, что ограничения вводятся в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, члена Совфеда от Севастополя Екатерины Албатаевой и ряда других чиновников. Кроме того, в списке — гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

По мнению Морозова, введение санкций в отношении российской компании является бесперспективным шагом, который не отразится на ее деятельности.

«Это никак не повлияет на работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что Россия продолжает выступать за укрепление взаимоотношений с США и стремиться избегать взаимных провокаций. Он выразил надежду, что двусторонние отношения в перспективе будут носить позитивный характер.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма сделали свой выбор в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что все чиновники, попавшие в санкционный список Минфина США, попали также под санкции Евросоюза.