Тунис обеспокоен прибытием в Ливию сирийских боевиков, завербованных Турцией

Тунис, 30 января. Тунис глубоко обеспокоен прибытием сирийских наемников в Ливию, заявил представитель Туниса в Организации Объединенных Наций.

Слова представителя Туниса приводит в среду Afrigatenews. В ООН он выразил обеспокоенность тем фактом, что в Ливию прибывает большое число сирийских боевиков, завербованных Турцией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что число сирийских боевиков, завербованных Турцией для отправки в Ливию, достигло 4,4 тысячи. Анкара перебросила в Триполи 2,6 тысячи боевиков сирийских вооруженных группировок. Еще 1,8 тысячи террористов из Сирии проходят подготовку в турецких лагерях и готовятся к отправке в африканскую страну для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

Вербовка новых боевиков осуществляется на территории сирийского Африна и в других населенных пунктах на северо-востоке Сирии. При этом сообщается, что переброшенные для помощи ПНС Ливии сирийские боевики десятками гибнут в боях под Триполи.

Ранее массовая акция протеста прошла у здания посольства Турции в Тунисе. Собравшиеся гражданские активисты потребовали от Анкары отказаться от поддержки террористов ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Кроме того, выступающие потребовали от Турции не втягивать Тунис в ливийский конфликт, используя территорию их страны в качестве перевалочного пункта для поставки боевиков в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

1 Организация запрещена на территории РФ.