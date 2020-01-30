Коровин рассказал, как евразийство решит проблему миграции 

Евразийская интеграция в ее прикладном аспекте означает не только усиление многополярной альтернативы американскому однополярному проекту, но и решение проблем миграции как результат выравнивания экономического развития. Об этом в среду в ходе своего выступления в пресс-центре ТАСС в Петербурге заявил член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, обсуждение, темой которого стала «Евразийство и евразийская интеграция», состоялось в рамках двухдневного выездного заседания Изборского клуба, проходящего в Северной столице 29-30 января.

В работе заседания принимают участие являющиеся членами этой патриотической экспертной структуры министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, военный журналист, публицист Владислав Шурыгин, а также доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов и доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий, директор Исследовательского Аналитического Центра «Русская мечта» СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

В самом начале своего выступления Валерий Коровин отметил, что в Санкт-Петербурге он не первый раз.

«Выступал от имени международного «Евразийского движения», от имени Евразийского союза молодежи, был здесь с Изборским клубом, и основную часть своего времени посвятил тому, чтобы развить евразийскую идею во всей ее полноте как мировоззрение, и предложить отдельные разработанные ее аспекты в качестве политической практики» — сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего о реализующихся в данный момент аспектах евразийства, эксперт напомнил, что одна из задач Изборского клуба — это сформировать те идеологические основы, которые в дальнейшем должны вылиться в конкретную политическую практику.

«И именно это происходит сегодня с евразийской идеей, с евразийской идеологией, которая еще 20 лет назад представляла собой чистый мировоззренческий концепт, а сегодня реализуется на наших глазах, в том числе и усилиями Сергея Глазьева, который является отдельным министром, отвечающим за евразийскую интеграцию, — рассказал Коровин. — Поэтому сегодня мы наблюдаем плавный переход евразийства из сферы мировоззрения, чистой идеи, в сферу политической практики, прикладной аспект которой мы собираемся обсудить в ходе наших двухдневных мероприятий. Одна из наших задач — зафиксировать те моменты реализации евразийской идеи, которая наблюдается сегодня на наших глазах».

Затем член Изборского клуба перешел к описанию практических аспектов евразийства.

«В первую очередь, конечно, геополитический аспект. Это предложение многополярной альтернативы тому однополярному проекту Запада, который навязывался человечеству после крушения Советского блока. То есть, мы в какой-то момент оказались в ситуации однополярного момента, как определил его Чарльз Краутхаммер. Сегодня очевидно, что однополярная глобализация, которую продвигали США, завершена как единственно возможный безальтернативный проект, и мы стоим на пороге многополярного мира, где не одна западная цивилизация, а несколько полюсов будут определять судьбы человечества» — объяснил директор ЦГЭ.

По словам докладчика, это прикладной, наглядно реализуемый аспект именно евразийского мировоззрения, евразийской геополитической линии.

«Второй момент — это интеграционные проекты, которые сегодня развиваются на постсоветском пространстве, — продолжил он. — Было некоторое замедление евразийской интеграции, связанное с усилением России, с централизацией ее власти, с укреплением суверенитета, государственных структур вертикали власти, президентской власти, собиранием полномочий президента в единый кулак. И это, конечно, имело и обратную сторону. То есть, это абсолютный плюс для России, пережившей коллапс 1990-х, и стоявшей на грани распада. Но это был и некоторый минус, обратная сторона для интеграционных проектов, потому что Россия оказалась настолько сильна, что продолжение участия в интеграции с Россией грозило буквальным поглощением некоторых наших партнеров по СНГ. Белоруссия с осторожностью стала относиться к интеграционным проектам, Казахстан, и т.д.».

Валерий Коровин обратил внимание на то, что сегодня мы наблюдаем усилия президента России по изменению Конституции, связанные с некоторым распылением государственнических, политических функций между несколькими государственными институтами — Совет Федерации, Государственная дума, Конституционный суд.

«Это несколько ослабляет имеющуюся централизацию, концентрацию власти, но открывает возможность для реинтеграции в неком реальном, прикладном аспекте, — полагает он. — По сути, нынешние конституционные реформы, которые проводит Владимир Путин, это приглашение к реальной интеграции, это открытие возможности, в том числе, для Белоруссии и Казахстана как наших главных интеграционных партнеров. И это тоже прикладной аспект евразийской идеологии».

Коровин также обратил внимание на такой важный аспект евразийства как этническое, культурное многообразие, закрепленное в качестве норматива.

«Противоположным проектом евразийскому подходу является создание единой гражданской общероссийской политической нации — это, своего рода, плавильный котел, где все народы и этносы должны перемешаться в единую гомогенную политическую массу, — констатировал он. — Этот проект был начат еще во времена Ельцина. Этим занимался Тишков в статусе министра, этим занимался Зорин. Но сегодня преобладает точка зрения того, что многообразие этносов, народов, культур, языков, религий, которым отличается Россия, исторически, в веках, это и есть наше главное преимущество. Это абсолютный евразийский тезис, он сегодня является доминирующим, новая стратегия, принятая в этой области, фиксирует многообразие народов и этносов, как абсолютную ценность и берет курс на сохранение этого многообразия. В то же время, единый плавильный котел общероссийской гражданской политической нации чреват дезинтеграцией и ростом национализмов в так называемых «национальных республиках», что также угрожает целостности российской государственности».

Докладчик добавил, что евразийский подход сохранения этого многообразия в рамках стратегического единства сегодня реализован в практической плоскости.

Не обошел своим вниманием член Изборского клуба такой важный аспект, как экономика.

«Ну и экономика — естественно, куда же без нее, тем более что Сергей Глазьев, по преимуществу своего рода занятий, экономист — также сегодня переходит на евразийские рельсы, — сообщил Коровин. — Провозглашаются и реализуются интеграционные проекты. Для этого сегодня созданы политические условия, в том числе, направленные на то, чтобы привести к одновременному росту экономик всех постсоветских государств, входящих в евразийские интеграционные объединения. Это принцип автаркии больших пространств, модель, провозглашенная еще Фридрихом Листом, а также Кейнсом — экономистами, которые придерживались альтернативной, нелиберальной и немарксистской школы, предложили такую модель таможенных союзов, когда близкие экономики открываются друг другу и совместно растут. Эта экономическая модель сегодня на практике реализуется на постсоветском пространстве».

По мнению эксперта, такое вариант развития даст возможность одновременного роста всем участникам интеграционных объединений, что снимет, например, проблему миграции, когда рабочая сила из экономически менее развитых стран перемещается в более экономически развитые страны из-за дисбаланса экономического развития. Евразийская интеграция — это то, что уравнивает экономическое развитие и снимает необходимость миграционного перемещения.

«Вот лишь несколько аспектов, которые следует отметить сегодня уже, как прикладные, как непосредственная политическая и экономическая реализация евразийского мировоззрения» — подытожил член Изборского клуба.

Напомним, что также являющийся членом Изборского клуба бывший советник президента России Сергей Глазьев в августе 2019 года был назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

30 января Изборский клуб продолжит свою работу в Петербурге. В частности, состоится круглый стол на тему «Тайны евразийства» и презентация Международного научно-аналитического журнала «Евразийская интеграция».