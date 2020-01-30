Полиция в Волгограде задержала возможного убийцу 16-летнего подростка

Волгоград, 30 января. В Волгограде полиция по горячим следам поймала 20-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 16-летнего студента местного колледжа. Покушение на жизнь подростка произошло в среду.

Накануне в городскую больницу поступил молодой человек с колото-резаной раной шеи. От полученных травм подросток скончался, следователями было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Правоохранители предположили, что студент был убит во время драки.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что сотрудники уголовного розыска задержали возможного убийцу. Им оказался 20-летний местный житель, на данный момент с ним работают следователи, проводятся необходимые процессуальные действия, сообщает РИА Новости.

Ранее в Омске полиция задержала мужчину, который зарезал в подъезде беременную девушку. Сообщается, что жертва была подругой подозреваемого. Они расстались, после чего она некоторое время скрывалась от бывшего возлюбленного, но он ее выследил и убил, сообщает «Газета.ru».