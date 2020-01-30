Пушков назвал поражением Украины восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ 

Москва, 30 января. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал крупным поражением Украины и группы «Балтик плюс» ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.

Сенатор отметил, что за резолюцию о восстановлении полномочий делегации РФ проголосовало в два раза больше депутатов, чем против: 96 — 44.

«Это крупное поражение Украины и группы «Балтик+» в СЕ по вопросу о России. Украине пора признать провал своей линии, а группе — самораспуститься ввиду явного бессилия», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В среду резолюцию о восстановлении полномочий делегации РФ в полном объеме поддержали 96 депутатов, против выступили 44, семеро воздержались. Документ, в частности, признает «некоторый прогресс» в выполнении условий Минских соглашений. В резолюции также сообщается, что российская сторона выполнила ряд данных ранее рекомендаций. В частности, речь идет об участии Москвы в обменах заключенными и о подготовке Москвой и Киевом новых подобных операций. Отдельным пунктом отмечается сотрудничество РФ «с совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по крушению Boeing над Донбассом с целью привлечь виновных к ответственности».

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой уточнил, что комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции, передает RT. По его словам, эти поправки носили ярко выраженный антироссийский характер.

«Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддается на провокации со стороны авторов поправок — делегатов Великобритании и Украины», — подчеркнул он.

Напомним, Украина выступала против восстановления российской делегации в ПАСЕ. Летом прошлого года экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию Ассамблеи, передавала «Газета.ру». Однако в январе Киев резко изменил свое мнение.