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Оператор ж/д перевозок в Крым заверил, что санкции США не скажутся на его деятельности

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Оператор ж/д перевозок в Крым заверил, что санкции США не скажутся не его деятельности

Москва, 30 января. Компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая железнодорожные перевозки по Крымскому мосту, сообщила, что введенные против нее санкции Минфина США не скажутся на работе.

Ранее Минфин Соединенных Штатов расширил антироссийский санкционный список. В него попали ряд чиновников Крыма, а также компания-оператор пассажирских ж/д перевозок на территорию полуострова «Гранд Сервис Экспресс».

В санкционном списке — генеральный директор железнодорожного перевозчика Александр Ганов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, сенатор от Севастополя Екатерина Албатаева и ряд других крымских чиновников.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Гранд Сервис Экспресс», введенные Вашингтоном ограничения не скажутся на пассажирских перевозках в Крым.

«Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» работает на территории Российской Федерации, поэтому санкции не скажутся на деятельности компании», — говорится в сообщении оператора.

Оператор ж/д перевозок в Крым заверил, что санкции США не скажутся не его деятельности

«Гранд Сервис Экспресс» была основана в 2002 году и стала первой в РФ частной транспортной компанией, получившей лицензию на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. В ноябре прошлого года компания начала выполнять перевозки пассажиров по железнодорожной части Крымского моста.

Движение пассажирских поездов в Крым по новому мосту, соединяющему Керчь и Тамань, было открыто 23 декабря 2019 года. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Максимальная пропускная способность уникального сооружения составит 65 пар пассажирских поездов в сутки. Как пишет «Газета.ру», российский лидер сообщил, что движение грузовых составов по Крымскому мосту планируется запустить с 1 июля 2020 года.

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Источник: ТАСС
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