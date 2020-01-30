Представитель ЛНА Мисмари призвал остановить турецкое вторжение в Ливию

Тобрук, 30 января. Международное сообщество должно принять все меры для того, чтобы остановить турецкое вторжение в Ливию. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции.

Он напомнил, что после освобождения Сирта ЛНА успешно контролирует большую часть территории страны, а так называемое Правительство национального согласия (ПНС) продолжает укреплять свои ряды боевиками из Сирии, которых в Ливию отправляет Турция.

По словам Мисмари, ливийское побережье кишит боевиками террористических группировок ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (все три запрещены в России). Кроме того, у границы с Тунисом располагаются группировки турецких и сирийских наемников.

Мисмари оценил численность турецких наемников и вывезенных из Сирии боевиков в более чем три тысячи человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин убедил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана не поддерживать ПНС Ливии с целью деэскалации конфликта в стране. Ранее Анкара осуществляла переброску на север Африки террористов из Сирии.

После встречи президенты призвали конфликтующие стороны к перемирию. С полуночи 12 января на территории Ливии действует режим прекращения огня, ставший возможным благодаря международному авторитету российского президента.

1 Организация запрещена на территории РФ.