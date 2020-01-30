Небензя предупредил, что в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием

Нью-Йорк, 30 января. Террористы намерены провести очередную провокацию, задачей которой станет «подтверждение» якобы имевшего место применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности по Сирии.

«Хотели бы также обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения в СМИ относительно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций и постановок применения химического оружия. Считаем эти сигналы очень тревожными», — подчеркнул он.

Российский дипломат напомнил, что подобные постановки регулярно используются как в военных, так и политических целях.

Следует отметить, что имевшееся в распоряжении Сирии химическое оружие было уничтожено несколько лет назад — в январе 2016 года глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил, что последние 75 цилиндров с фторводородом, принадлежащие Дамаску, были уничтожены, причем не где-нибудь, а в американском Техасе. В прошлом году ОЗХО вновь подтвердила — в Сирии отсутствует производство химоружия.