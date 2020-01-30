Песков рассказал о мерах, которые предпринимаются для защиты Кремля от коронавируса

Москва, 30 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие меры предпринимаются в Кремле на фоне информации о распространении в мире нового коронавируса. По его словам, из-за напряженного графика работы болеть сотрудникам некогда, но, если работник простудился, ему необходимо оставаться дома.

О режиме работы в Кремле Песков рассказал в сюжете «Первого канала», посвященном новому коронавирусу, сообщает РИА Новости.

«Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени», – пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, по последним данным ВОЗ число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, превысило 6 тысяч человек. Около тысячи человек находится в критическом состоянии, 132 пациента скончались, 103 человека вылечились.

Вместе с тем, в России оперативный штаб при правительстве уже выработал список мер, направленных на недопущение распространения коронавируса в стране. Так в пяти регионах Дальневосточного федерального округа планируется закрыть границы с КНР, частично приостановить железнодорожное сообщение, сообщает «Газета.ru».