Москва, 30 января. Министерство обороны РФ опубликовало кадры освобожденного от боевиков города Маарет ан-Нуман, расположенного на территории Идлибской зоны деэскалации. К этому моменту под контроль правительственных войск перешли 27 населенных пунктов.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР, в среду командование Сирийской арабской армии (САА) перешло в контрнаступление в ответ на агрессию террористов. Сирийские военные поставили цель разгромить экстремистские группировки, сконцентрированные в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет ан-Нуман и Скракаб провинции Идлиб.

«При этом огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно», — подчеркнули в ЦПВС.

В ходе контрнаступления мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Данный факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации как «Сирийская обсерватория по правам человека».

Сейчас сирийские власти прилагают максимум усилий для налаживания мирной жизни на освобожденных от боевиков территорий. В частности, в освобожденном городе Маарет ан-Нуман местные власти вместе с Центром по примирению организовали работу по обеспечению мирных жителей продуктами, средствами обогрева и предметами первой необходимости.

На данный момент под контроль САА в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло 27 населенных пунктов. Для обеспечения законности и правопорядка здесь организовано патрулирование подразделениями правоохранительных органов. Жители уже выразили желание вернуться в свои дома.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что САА удалось отбить часть стратегической автодороги М5 Хама — Алеппо, отрезав путь турецким конвоям. Сирийским военным удалось «с налета» выбить боевиков и из города Кафр-Рума, который находится всего в двух километрах от Маарет ан-Нумана. Выбив боевиков из Маарет ан-Нумана, правительственные силы устремились по трассе М5 на север и взяли Хан ас-Субуль. Ситуация на юго-восточном фронте в Идлибе меняется практически каждый час — армия идет вперед.