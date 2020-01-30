Сын миллиардера Фридмана рассказал, что живет на окраине Москвы и ездит на работу в метро

Москва, 30 января. Сын российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана – Александр Фридман, рассказал, что живет на съемной квартире на окраине Москвы. По его словам, жилье он снимает за 30 тысяч рублей в месяц и ездит на работу в метро.

О своей жизни 19-летний Фридман-младший рассказал в интервью американскому журналу Bloomberg. По словам Александра, он жил с пониманием того, что «не унаследует от отца ничего». В статье также сообщается, что в прошлом году сын Фридмана закончил учебу в лондонской школе, а пять месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию c доходом в 405 тысяч долларов.

Однако в статье говорится, что успеху бизнеса Фридмана-младшего способствуют связи отца, поскольку его компания поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group, 47,9% акций которой принадлежат «Альфа-Групп». Однако, по мнению молодого человека, его продукция не попала бы на полки магазинов только благодаря связям отца.

По словам Александра Фридмана, ранее он планировал поступить в школу бизнеса в Нью-Йорке, однако сейчас думает отказаться от этой идеи и полностью посвятить себя работе.

«У меня есть друзья, которые закончили Йельский университет и сейчас им 23 года, и они зарабатывают от 80 000 до 100 000 долларов, работая по 16 часов в день. Вы можете заработать больше денег и более умным способом», – считает он.

Напомним, ранее глава конгломерата Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно был признан самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Он сместил на вторую строчку основателя Amazon Джеффа Безоса, а также Билла Гейтса и Марка Цукерберга, пишет «Газета.ru».