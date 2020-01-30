Полномочия делегации России в ПАСЕ восстановлены в полном объеме

Страсбург, 30 января. Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.

Резолюцию о восстановлении полномочий делегации РФ в полном объеме поддержали 96 депутатов, против — 44, семеро воздержались.

Текст резолюции был подготовлен в Мониторинговом комитете ПАСЕ после запроса, озвученного на открытии сессии в понедельник литовским депутатом Зингерисом Эмануэлисом. Документ также признает «некоторый прогресс» в выполнении условий Минских соглашений, но упоминается «позиция ассамблеи по незаконной аннексии Крыма».

В документе сообщается, что российская сторона выполнила ряд данных ранее рекомендаций. В частности, речь идет об участии Москвы в обменах заключенными и о подготовке Москвой и Киевом новых подобных операций. Отдельным пунктом отмечается сотрудничество РФ «с совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по крушению Boeing над Донбассом с целью привлечь виновных к ответственности».

Напомним, 28 января комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал на заседании доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме. В тот же день вице-спикером ПАСЕ был избран зампредседателя Госдумы Петр Толстой. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117. Три бюллетеня были признаны недействительными.

Российская делегация в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать. В ответ российская сторона сообщила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В июне прошлого года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полной мере.

Против восстановления РФ в ПАСЕ агрессивно выступает Украина. Летом прошлого года бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию Ассамблеи, передавала «Газета.ру». Однако в январе Украина изменила свое решение.