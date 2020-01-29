Любовь Успенская признала, что ее дочь не справляется со своей болезнью

Москва, 29 января. Певица Любовь Успенская рассказала о здоровье своей дочери. По ее словам, та не может психологически справиться со своей болезнью.

Дочь Успенской Татьяна попала в тяжелую аварию осенью 2018 года, когда упала с велосипеда в Коста-Рике. Она получила тяжелые травмы, перенесла несколько сложных операций и, в итоге, отдалилась от семьи. Девушка сломала ротовую кость в двух местах, а также осталась без пяти зубов. Только за 2019 год 31-летняя дочь Успенской перенесла уже четыре операции.

Чтобы прекратить распространение сплетен о своей семье в Сети, Успенская решила обратиться к поклонникам. Она отметила, что подобные заявления даются ей тяжело, а реакция на бесконечные обсуждения и слухи здоровья своей дочери отнимает у нее много сила.

«Я лишь хочу попытаться перекрыть весь этот поток лжи и негатива правдой. Какой бы горькой она не была. Это моя правда. И я с этим живу. Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью», — приводит слова Успенской KP.ru

Она рассказала, что Татьяна прошла лечение в трех различных клиниках, однако должного результата это не дало. Успенская подчеркнула, что она попыталась закрыть ее от общества и сделать все, что в силах любящего человека.

«Я люблю свою дочь и буду делать все возможное, чтобы она была счастлива», — подчеркнула певица.

Ранее Успенская рассказала, что ее дочь хочет как можно скорее вернуться в Таиланд, где она проживает в «шикарном месте».