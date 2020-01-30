Ученые из Ухани выделили препарат для сдерживания короновируса

Ухань, 30 января. Лекарственное вещество, способное на клеточном уровне эффективно сдерживать коронавирус, было выделено исследователями из Уханьского института вирусологии академии наук КНР. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Уже после начала распространения коронавируса, ученые провели исследование возбудителя заболевания, а также истоки его распространения. Затем были изучены существующие антивирусные средства и вакцины. Сейчас проводятся испытания на мышах и приматах. По предварительным сообщениям, ученым уже удалось получить лекарственный препарат, который может сдерживать коронавирус.

В конце декабря в китайской Ухани произошла вспышка тяжелой пневмонии. Жертвами болезни уже стали более130 человек, а количество больных перевалило за шесть тысяч. Наиболее трудная ситуация сейчас остается в провинции Хубэй: уже в нескольких городах введен карантин, и транспортное сообщение с ними ограничено. Также случаи болезни зафиксированы и за пределами Китая, например в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Пациенты с подозрением на коронавирус есть уже и в России, но их диагноз пока не подтвердился.